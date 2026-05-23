窃盗グループのリーダーでベトナム国籍の男が、北関東で空き巣など70件以上繰り返していたとして警察に追送検されました。被害総額は1億円を超えるとみられています。【映像】押収された貴金属やナンバープレートなど窃盗グループリーダーのドー・ヴァン・トイ容疑者（27）は去年3月、埼玉県の住宅に侵入し現金などを盗んだとして逮捕・起訴されています。その後の警察の捜査で、ドー容疑者が埼玉県や栃木県、群馬県で70件以