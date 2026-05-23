高市総理大臣は参議院自民党の幹部と会食し、後半国会の運営について意見交換をおこなったほか憲法改正への「強い意志」を示しました。【映像】公邸に入る高市総理の様子吉野みなみ記者実況「高市総理です。公務を終えた高市総理が公邸に入ります。これから自民党の参院幹部と夕食会です」会食はおよそ1時間半行われ、自民党の松山参院会長や石井参院幹事長らが出席しました。自民党・松山参院会長「詳細は差し控えますけど憲