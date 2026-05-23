新型AI「クロード・ミュトス」の登場で、サイバー攻撃への対策が一層求められるとして、厚生労働省が医療関係者らと対策を協議しました。【映像】厚生労働省と医療関係者らの対策協議の様子上野厚労大臣「医療分野においても、まずは基本的なサイバーセキュリティを改めて点検し、必要な対応を速やかに進めていきたいと思います」「クロード・ミュトス」はシステムの脆弱性を見つける能力が非常に高く、サイバー攻撃への悪用が