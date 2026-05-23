東京都内で起こった「少女監禁事件」。事件が起きたのは1月下旬。10代の娘を数日間にわたり自宅の押し入れに監禁し、ケガをさせたとして、5月12日、両親と兄が逮捕された。【映像】10代少女を監禁していた様子（実際の映像）捜査関係者によると両親は、押し入れに板を張って鍵つきの扉を作り、自作の金具で娘の手足を縛った状態で監禁。室内には監視カメラを設置していた。事件は、母親が娘の異変に気付き、119番通報したこ