＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】先輩力士が「やりやがったな」顔を浮かべた強烈なビンタ高校時代の“先輩・後輩対決”で、後輩力士が先輩力士に強烈な張り手を連発。鬼気迫る“ガチンコ相撲”に「これ失神しないのすごい」「先輩をめっちゃ張る」「やりやがったなって顔してる」とファンが戦々恐々とする一幕があった。幕下二十枚目・碇潟（伊勢ノ海）と幕下三十二枚目・大斧（追手風）の一番。