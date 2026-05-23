◆■“西の横綱”が再び大舞台へ 5月22日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングスの前日記者会見と公開練習が開催された。琉球の岸本隆一は「本当にいい緊張感で臨めている」と、目前に迫る頂上決戦を冷静に見つめた。 琉球は今シーズン、開幕10試合時点で5勝5敗とスタートダッシュを切れず、年末年始にも黒星が続く不本意な