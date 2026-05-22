高松市のマンションの駐車場に停めてあった乗用車に火をつけて全焼させたとして、きのう（22日）ベトナム国籍の28歳の男が逮捕されました 。 建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、香川県三木町に住むベトナム国籍の型枠大工、レ・コン・カイン容疑者（28）です 。 警察の調べによりますとレ容疑者は、今月21日午後11時45分ごろ、高松市内のマンションの駐車場で、25歳の男性が所有する普