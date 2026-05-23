寒河江警察署によりますと、23日午前6時40分ごろ、寒河江市慈恩寺地内でクマ1頭（体長約1メートル）が目撃されました。被害は確認されていませんが、付近にクマガ潜んでいる可能性があり、付近住民や通行者に注意を呼びかけています。