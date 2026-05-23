北海道・苫小牧市で2026年5月22日、車が街路樹に衝突して横転し、2人が死亡しました。事故があったのは北海道苫小牧市北星町1丁目の道道781号・苫小牧環状線です。2026年5月22日午後8時40分すぎ、「道路中央の木に車がぶつかっている」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、道道を西から東方向へ走っていた20代男性が運転する乗用車が中央分離帯にある木に衝突し横転したということです。街路樹はなぎ倒され、車