◇インターリーグホワイトソックス―ジャイアンツ（2026年5月22日サンフランシスコ）ジャイアンツのトニー・ビテロ監督（47）が22日（日本時間23日）、ホワイトソックス戦前に取材に応じ、対戦相手の村上宗隆内野手（26）について最大限の警戒心を見せた。村上は試合前の時点で、ヤンキースのジャッジ、ライスを1本上回るリーグ最多17本塁打を記録。一方で三振数もリーグ2位の69を数えている。数字的には長打力と同時に