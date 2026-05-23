韓国の女性5人組グループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。自撮りを公開した。「ぶんぱら」と書き出した宮脇。撮影のオフショットなどを交えて近影をアップした。中にはどアップすぎる自撮りショットも披露。ファンからは「マジでやばすぎ可愛すぎる」「かわいすぎる」「まじこのビジュのトレカください」「めちゃくちゃカワイイ」「素敵です」「さ