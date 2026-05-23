「一見クリーチャー？」異例のビジュアル公開 2026年11月、大阪で初めて開催される「第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～」。 【画像で見る】妖怪の墨絵「女って怖い」「黒い妖怪ウォッチ」「I am a妖怪書家」 5月1日にJR大阪駅で開催された200日前イベントのステージで、そのメインビジュアルが公開された瞬間、会場は独特の熱気に包まれました。 写真やPOP