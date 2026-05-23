フアン・ソトが復調米大リーグ・メッツのフアン・ソト外野手が4戦4発と大爆発中だ。22日（日本時間23日）の敵地マーリンズ戦で10号となる449フィート（約137メートル）の特大ソロを放った。初回2死の第1打席。ソトがマーリンズの先発右腕ペレスの速球を強振した。右中間へ伸びた打球は2階席に着弾。確信の一発をソト自身もしばらく見つめてから一塁へ歩き出していた。ソトは4月上旬に右ふくらはぎを負傷し離脱。4月22日（同2