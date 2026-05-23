先日、非常な株高についてのニュースがありました。今年（2026年）の5月13日、「日経平均株価は6万3272円11銭で取引を終え、終値ベースで初めて6万3000円台に乗せた」（2026年5月14日朝日新聞）とのこと。【写真を見る】あなたは今、投資をしていますか？〜TBSの専門家が分析「データからみえる今日の世相」〜【調査情報デジタル】日経平均株価が「初めて3万円台に到達したのは1980年代のバブル期」（2023年5月18日朝日新聞デジタ