ロックバンドZIGGYが22日、東京・ビーツ渋谷でコンサート「ZIGGY大復活祭」を開き、1年5カ月ぶりに活動を再開した。1987年（昭62）にメジャーデビューして、現在はボーカル森重樹一（62）が1人で、バックバンドとともにメンバーとして活動。25年（令7）12月いっぱいで活動を休止、26年は森重がソロデビュー30周年の活動をしていた。89年にフジテレビ系連続ドラマ「同・級・生」の主題歌に起用されて30万枚超のヒットになった「GLOR