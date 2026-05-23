プレックスは、『デジタルモンスター』より「デジモン リアルデータコレクション ブイドラモン」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「デジモン リアルデータコレクション ブイドラモン」(15,400円)「デジモン リアルデータコレクション」に「ブイドラモン」が登場。広大なデジタルワールドでも滅多に出会うこ