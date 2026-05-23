バンダイは、『仮面ライダークウガ』より「仮面ライダークウガ グロンギ ゲゲルの掟セット【プレミアムバンダイ限定】（リニューアル）」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「仮面ライダークウガ グロンギ ゲゲルの掟セット【プレミアムバンダイ限定】（リニューアル）」(5,500円)2000年放送の『仮面ライダー