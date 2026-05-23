「あんなヤツ見たことないです(笑)」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、スタジオジブリの代表取締役社長に就任する依田謙一氏のエピソードを語った――。佐久間宣行氏○「18歳からの友達が、ジブリの社長になりまして(笑)」同社の現取締役で、日本テレビ・コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリストの依田氏。20日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、佐久間氏は