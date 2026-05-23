男性専門の総合美容医療「ゴリラクリニック」は、「男性世代別／夏時期の外見・内面のコンディション調査」の結果を発表した。同調査は3月9日、20〜59歳の男性400名を対象に、インターネットで実施した。夏の不安要素夏の不安要素について尋ねたところ、最も多い回答は「汗」(59.0%)で、「熱中症」(42.8%)が続いた。「夏バテ」(31.0%)、「睡眠の質」(26.3%)という回答も多い。夏の時期に、内面のコンディション低下を感じる男性は7