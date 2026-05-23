「歯の病気は痛みが出たら治せばいい、命に関わるようなものではない」――そう軽く考えていないでしょうか。今回は「歯の病気は命に関わることはない」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員402名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が18%、嘘だと思う方が82%となりました。回答者の声を見ると、「歯の病気で命に関わるなんて大げさ」と考える方がいる一方、「歯周病が全身に影響すると聞