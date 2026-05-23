業界の草分け〈美味なるものには音がある〉いまから約40年前、日本ハムはそんなキャッチフレーズとともに『シャウエッセン』を発売し、食卓を変えた。「ウィンナーは戦後になって日本中へ普及した商品です。高度経済成長期に日本のメーカーがドイツの製造技術を学び、本格的なポークソーセージが販売されるようになりました。欧米ではミンチにした原料肉を使用することが多いですが、日本の場合はメーカー独自のノウハウが詰め込ま