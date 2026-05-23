◇米男子ゴルフ下部ツアービジット・ノックスビル・オープン第2日（2026年5月22日テネシー州ホルストンヒルズCC＝7267ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、32位から出た石川遼（34＝CASIO）と杉浦悠太（24＝フリー）はともに66をマークし通算9アンダーで21位に浮上した。首位とは5打差。石川は5バーディー、ボギーなし、杉浦は6ディー、1ボギーで回った。