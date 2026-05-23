今週末は東京競馬場でオークスが開催される。週明け当初は、週末にかけて雨マークが並び、馬場悪化の懸念もあったが、22日時点で東京競馬場周辺は曇りの予報に。レースは良馬場で行われることになりそうだ。◆道悪回避ならスターアニスに追い風？オークスの舞台となる東京芝2400mは、3歳牝馬にとって過酷な設定。未知の距離に加えて、道悪での開催となれば、大荒れの雰囲気が漂ってもおかしくなかったが、どうやら今年は堅く収