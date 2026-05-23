令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase36「統べる」が24日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case36「統べる」予告ノクス（古川雄輝）に助けられた莫（今井竜太郎）は、予知夢で見たCODEの拠点を教えろと詰め寄られる。どうやらノクスはCODEに乗り込むつもりらしい…。莫も思い悩んだ末にコード：ソムニアの起動装置を破壊すると決意。ノクスはスリー（玉城裕規