―［言論ストロングスタイル］― 東京大学五月祭での参政党・神谷宗幣代表の講演が、会場前での座り込みや「差別的発言の撤回」を求める抗議に続き、午前に届いた爆破予告を受けて中止となり、大学は安全確認のため同日の全企画を取りやめた。抗議と企画自体に賛否が拡大する中、著書『参政党のヒミツ』の著者で憲政史研究家の倉山満氏は「神谷氏が『トホホ』な言動の人だからと、その発言の機会を奪って良いのか。議論もせず