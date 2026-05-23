女優の藤吉久美子（６４）と俳優・太川陽介（６７）が、飲み会に参加した様子がアップされた。元なでしこジャパンの澤穂希さんが２２日に自身のインスタグラムを更新し、「先日…太川陽介さんと奥様の藤吉久美子さん、桂里奈ととても貴重な楽しい時間を過ごしました。不思議すぎるメンバーですが笑」と笑いながら、その写真を投稿。太川＆藤吉夫婦と、元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈が集まった。「お仕事をき