ダメだとわかっているのに飲み過ぎ、食べ過ぎをやめられない。いつもスマホを見てダラダラ……怠惰な生活から抜け出せない。「私の人生、このままでいいのか？」と感じる人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）記憶を