フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、２２日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で阪神の２５年ドラフト１位の新人、立石正広が巨人戦で１番・左翼で先発し、５打数３安打１打点と躍動したことを報じた。試合は阪神が７―４で勝利した。徳光さんは、立石について「学習能力がある」などと絶賛し「すごい選手