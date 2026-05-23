フランス・カップを初制覇し、喜ぶRCランスの選手たち＝22日、サンドニ（ロイター＝共同）サッカーのフランス・カップ決勝は22日、パリ郊外サンドニで行われ、RCランスがニースに3―1で勝ち、初優勝を果たした。（共同）