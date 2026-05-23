◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのロバーツ監督が２２日（日本時間２３日）、敵地・ブルワーズ戦の前に取材に応じ、佐々木朗希投手（２４）が先発予定のブルワーズ２戦目はスミスが捕手を務める方針を示した。３連戦の初陣となるこの日は、スミスが休養でラッシングがスタメンマスク。佐々木は今季８登板で５試合がラッシング、３