◇ナ・リーグドジャース−ブルワーズ（2026年5月22日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は四球を選んで出塁した。初対戦となった相手先発・ヘンダーソンに対し、冷静のボールを見極め、3ボール1ストライクからの5球目、内角チェンジアップを見送り四球を選んだ。その後、2死から4番・タッカーの打席でスタートを切り、二盗