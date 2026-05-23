U−17日本代表がAFC U−17アジアカップサウジアラビア2026を制した。22日に決勝が行われ、U−17日本代表はU−17中国代表と対戦。31分に里見汰福（ヴィッセル神戸U−18）がドリブルで仕掛け、ペナルティエリア右から右足でゴール左下隅に沈めて先制に成功する。42分、U−17日本代表敵陣でボールを奪うと、ルーズボールに反応した和田武士（浦和レッズ）が絶妙のフライスルーパスを前方へ供給。抜け出した齋藤翔（横浜FCユース