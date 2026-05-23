消防でのドライブレコーダー活用例（イメージ）火災や交通事故での迅速な消防の出動や救助に、付近のバスやタクシー、一般車両に設置されたドライブレコーダーを活用する動きが広がる。近年では119番が年間1千万件超と過去最多。通報内容から正確な情報を把握しきれないケースもあり、どのような現場展開が必要なのかを映像で見極める。実証実験や本格導入が進み、専門家は「大規模災害での活用にもつなげてほしい」と話す。堺