親の不動産を相続する際、「兄弟姉妹の一部が相続放棄する場合、残った人にすべての費用負担が集中するのでは？」と不安に感じる人は少なくありません。特に不動産は固定資産税や維持費など継続的な支出が発生するため、事前に仕組みを理解しておくことが重要です。 本記事では、相続放棄した場合の費用負担について、分かりやすく解説します。 相続放棄をすると不動産の「維持費」はどうなる？ 相続放棄をした人