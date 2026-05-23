ニュースや知人からの情報などで、新卒時の初任給が40万円前後の高い企業の存在を知ることもあるでしょう。自分の新卒の給料よりも高かった場合、「自分の会社の給料は低いのではないか」と不安に思う人もいるかもしれません。 今回は、新卒の平均給料を学歴や企業規模、業種などに分けてご紹介します。新卒の給料について悩んでいる人の参考になるでしょう。 新卒の平均給料はいくらくらい？ 厚生労働省の