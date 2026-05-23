マイケル・マン監督の傑作クライム映画『ヒート』（1995）の続編『ヒート2（原題）』に、『ゼロ・ダーク・サーティ』（2012）『ファースト・マン』（2018）などで知られるジェイソン・クラークが出演する見込みのようだ。米が報じている。 Amazon MGM Studiosによる『ヒート2』は、マン監督とメグ・ガーディナーが執筆した同名小説の映画化。小説は映画の出来事の7年前を