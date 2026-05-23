【サンフランシスコ＝帯津智昭】米経済誌フォーブス（電子版）は２２日、スポーツ選手の年間収入ランキングを発表し、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）が１億２７６０万ドル（約２０２億９０００万円）で野球界ではトップとなる５位に入った。昨年５月１日から今月１日までの給与、賞金、スポンサー収入などから算出。ドジャースと１０年契約を結んでいる大谷選手は大半が後払いのため、選手としての収入は２６０