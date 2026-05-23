柔軟な発想で言葉を完成させる「クロスワードパズル」の時間です！パズルの空欄を埋めて、縦と横に3つの言葉を完成させてください。一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればつながります。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・つ □ え（縦の言葉）・が □ ら □（横の言葉）・ぽ □ ぷ（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、男子学生の制服としておなじみの名称です。答えを