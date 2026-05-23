お笑いタレントのやす子さんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。コンビニでトイレを借りた際、「悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていく」ことを明かしました。【投稿】コンビニでトイレを借りた際の対応にさまざまな声「皆さんは何か買って行きますか？」やす子さんは「コンビニでトイレを借りた時悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていくんですが、皆さんは何か買って行きますか？」とポスト。日常の何気ない疑問を