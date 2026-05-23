復興資材の搬入が制限され、インフラ破壊も続くなか、パレスチナの人々は瓦礫を粉砕し、建築資材へと再生している。街に残された数少ない資源を使った再建には、厳しい制約下で生き延びようとするガザの現実が映し出されている。