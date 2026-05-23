（CNN）中国山西省・長治市の炭鉱で22日夜、一酸化炭素濃度が「基準値を超え」、国営メディアによると、少なくとも4人が死亡、90人が地下に閉じ込められている。国営新華社通信によると、現場の炭鉱ではいまも救助活動が続いている。事故は現地時間午後9時43分、247人の作業員が地下にいた際に発生した。新華社によると、現地時間23日午前3時33分までに少なくとも157人が避難。死者4人も搬出された。国営メディアの報道によると、