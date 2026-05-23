◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月22日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場する。試合前には球団の公式インスタグラムが更新され、大谷や山本由伸投手（27）らの私服姿が公開された。インスタグラムではバスから降りてビジターのクラブハウスに向かう私服姿の選手たちの様子を投稿。大谷は濃紺のGジャンに同色のTシャツ、