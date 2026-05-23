ドジャースが米スポーツビジネス界で最強チームの座に就いたと話題だ。米スポーツビジネス専門誌「スポーツ・ビジネス・ジャーナル」が２０日（同２１日）にニューヨークで「２０２６スポーツ・ビジネス・アワード」を開催。ドジャースは最高賞の「スポーツチーム・オブ・ザ・イヤー」に選出されたほか、球団オーナーのマーク・ウォルター氏が「エグゼクティブ・オブ・ザ・イヤー」を受賞。さらにドジャースとブルージェイズが激