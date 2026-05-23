子どもにはなるべく野菜を食べてほしい……。多くのママ&パパの悩みですよね。この記事では「にんじんのお焼き風」のレシピを紹介。にんじん1/2本を使い、子どもの好きなハム&チーズと合わせた、食べやすい一品ですよ♪「にんじんのお焼き風」のレシピ材料（2人分）にんじん（大）……1/2本（約100g）ハム……2枚粉チーズ……大さじ1/2小麦粉塩サラダ油粗びき黒こしょう作り方（1）にんじんはピーラーで皮をむき、薄い帯状