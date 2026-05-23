「6」でも「10」でもなく「8」の数が使われるようになったわけ 易経を形づくる卦の基本構造 易経を語るうえで欠かせないのが、「卦(か)」という考え方です。卦は、状況を読み取るための基本単位であり、易経全体の構造を支えています。その土台になっているのが、「爻(こう)」と呼ばれる1本の線です。 爻は、物事の状態を表す最小の要素で、陽を表す実線と、陰を表す切れた線の2種類があります。ひとつの爻が示せる状態