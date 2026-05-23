過眠と不眠は表裏一体！どのように改善すべきなの？ 過眠と不眠のふしぎな関係 日本では、成人の約２割が睡眠になんらかの問題を抱えているといわれています。睡眠障害とは、睡眠の異常から生活に支障のある状態の総称ですが、症状や病態はいろいろあります。 まず、不眠症と過眠症について紹介します。 一般に睡眠障害というと、寝つきが悪い（入眠障害）、夜中に何度も目を覚ます（中途覚醒）、早く目が覚める（早期覚醒