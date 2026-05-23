ワンランク上のメリハリボディを目指す最短ルート！ 本書の姉妹本『世界一やせるスクワット』は、2～3日に一度、わずか3分のトレーニングで確実に成果が出て、しかもリバウンドしないダイエットとして、実践する人が増え続けています。 スクワットをすると、下半身に集中する大きな筋肉、大臀筋や大腿四頭筋、ハムストリ