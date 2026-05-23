ニューヨークの国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終文書を採択できませんでした。2015年以降、3回連続での決裂となりました。【映像】NPT＝核拡散防止条約の再検討会議の様子核軍縮の方向性を議論するNPT再検討会議では、最終文書の表現をめぐってイラン情勢など多くの論点で交渉が難航していました。各国の対立点をそぎ落とすために、22日未明に配布された文書案でも核の非人道性についての表現