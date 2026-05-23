【ロサンゼルス共同】米南部テネシー州の連邦地裁は22日、トランプ政権に「手違い」でエルサルバドルに強制送還され、米国に連れ戻されたキルマー・アブレゴガルシア被告（30）を巡り、不法移民の密入国をあっせんした罪での起訴を棄却した。起訴は「報復的だ」と判断した。司法省は控訴するとみられる。連邦地裁判事は、被告が強制送還に異議を唱えたため起訴されたとし、起訴権の乱用があったと指摘した。被告はエルサルバ