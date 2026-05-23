エジプト出身のタレント、フィフィ（50）が22日夜、Xを更新。テレビ朝日の番組で「嫌いな芸能人」を告白させる企画が放送され、名前を出されたタレントらに対し謝罪のコメントを出した件について、私見を述べた。歌手でタレントのあのが、18日放送の同局系バラエティー番組「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白した。放送後、鈴木が自身のインスタグ